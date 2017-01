POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/ Sachbeschädigung

Coesfeld (ots) - Am 02.01.16, zwischen 01.00 Uhr und 03.40 Uhr, sprühten zwei unbekannte, männliche Täter eine Zeichnung auf die Außenhaut eines Bahnwagons. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Gewerbegebiet Dreischkamp. Beide waren schwarz gekleidet, eine Person trug ein Bascap und einen Vollbart. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld entgegen, Tel.: 02541/140.

