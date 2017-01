POL-COE: Coesfeld, Bernhard-von-Galen-Straße/ Gullideckel in Tabakgeschäft

Coesfeld (ots) - Einen Gullideckel warfen Unbekannte in der Silvesternacht zwischen 14 und 03.10 Uhr in die Glastür eines Tabakgeschäftes in der Coesfelder Innenstadt. Die Tür hielt dem Einbruchversuch stand; die Täter flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

