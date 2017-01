POL-COE: Coesfeld, Franz-Darpe-Straße/ Sachbeschädigung

Coesfeld (ots) - Am 01.01.17, gegen 13.25 Uhr, warfen unbekannte Jugendliche Böller in einen Altkleidercontainer, der daraufhin ausbrannte. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Beschreibung: 1) männlich, ca. 14-15 Jahre alt, blau gekleidet 2) männlich, ca. 16-17 Jahre alt, oliv farbiger Parka. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld entgegen. Tel.: 02541/140.

