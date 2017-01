POL-COE: Billerbeck, Osterwicker Straße/ Frau von Silvesterrakete verletzt

Coesfeld (ots) - Am 01.01.2017 um 00.25 Uhr schoss ein Unbekannter einer 50-jährigen Billerbeckerin auf der Osterwicker Straße in Billerbeck eine Silvesterrakete an den Kopf. Die Frau wurde leicht an der Wange verletzt und ihre Brille beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell