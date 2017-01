POL-COE: Coesfeld, Walkenbrückenstraße/ Zuwanderer nach Tritt in Rücken schwer verletzt

Coesfeld (ots) - Am Neujahrsmorgen 2017 um 00.32 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein männlicher Unbekannter einem Zuwanderer in den Rücken trat. Dieser ging bewusstlos zu Boden und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine genauere Täterbeschreibung liegt nicht vor. Das Opfer konnte noch nicht befragt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

