POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Clemens-Hagemann-Straße/ Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots) - In der Neujahrsnacht zwischen 23 Uhr und 01.30 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Clemens-Hagemann-Straße in Ottmarsbocholt ein. Nach Durchsuchung verließen sie das Haus mit einem Handy, Schmuck und dekorativer Kosmetik. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell