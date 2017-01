POL-COE: Dülmen, Alter Ostdamm/ Zigarettenautomat gesprengt

Coesfeld (ots) - Vermutlich mit illegaler Pyrotechnik sprengten Unbekannte am Neujahrsmorgen gegen 4 Uhr einen Zigarettenautomaten am Alten Ostdamm in Dülmen. Der Automat im Wert von geschätzten 2.500 Euro wurde komplett zerstört. Polizisten stellten vor Ort noch 39 Zigarettenschachteln sicher.

