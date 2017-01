POL-COE: Kreis Coesfeld/ Silvesterbilanz der Polizei

Coesfeld (ots) - 37 silvesterbedingte Einsätze wurden von der Polizei im Kreis Coesfeld zwischen 18.00 Uhr an Silvester 2016 und 06.00 Uhr an Neujahr 2017 gefahren. Im Zusammenhang damit kam es in 5 Fällen zu polizeilichen Maßnahmen, bei denen insgesamt 12 Personen ein Platzverweis erteilt wurde und 4 Personen ins Gewahrsam kamen. Insgesamt 9 Leichtverletzte gab es bei 6 Körperverletzungen und 3 gefährlichen Körperverletzungen. In 5 Fällen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Nach 06.00 Uhr gab es noch 4 silvesterbedingte Einsätze mit einer gefährlichen Körperverletzung in einer Gaststätte in Senden. Hier schlug ein 26-jähriger Lüdinghauser zwei anderen Gästen mit einem Bierkrug an den Kopf. Ein 32-jähriger Sendener wurde dabei leicht verletzt, ein 31-jähriger wurde Sendener schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ihm wurde nach richterlicher Anordnung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell