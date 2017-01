POL-COE: Dülmen, Halterner Straße, Koppelweg/ Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten, Halterner Straße über 2 Stunden gesperrt

Coesfeld (ots) - Am 01.01.2017, um 02.30 Uhr fuhr ein 47-jähriger Dülmener mit seinem VW Sharan auf der Halterner Straße von Hausdülmen kommend in Richtung Dülmen. Ein 19-jähriger ortsunkundiger Fahrer eines Fiat Panda aus Werne kam dem Dülmener entgegen. Der 19-Jährige hielt zunächst an der Einmündung zum Koppelweg und bog dann nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden (insgesamt 8.000 Euro) entstand. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn sperrte die Polizei die Halterner Straße bis 04.50 Uhr.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell