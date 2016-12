POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße (B 58) / Verkehrsunfall mit 8 Verletzten

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 30.12.16, 14:04 Uhr, befuhr eine 43-jährige PKW-Fahrerin aus Drensteinfurt die B58 aus Fahrtrichtung Ascheberg kommend, in Richtung Drensteinfurt. In Höhe der Steinfurter Straße 75 fuhr sie aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und touchierte hierbei zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Ein weiteres entgegenkommendes Fahrzeug konnte nach rechts ausweichen und geriet in den dortigen Straßengraben. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Von den insgesamt 12 Fahrzeuginsassen verletzten sich 8 leicht. Die Feuerwehren Ascheberg und Drensteinfurt setzten ca. 40 Kräften vor Ort ein. Zusätzlich kamen 3 Notärzte und 6 Rettungswagen zum Einsatz. Für die Unfallaufnahme erfolgte eine mehrstündige Vollsperrung der B58. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.650 EUR.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell