POL-COE: Ascheberg, B 58/ Unfall im Begegnungsverkehr - 8 Leichtverletzte, 4 Autos beschädigt

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 30.12.2016 gegen 14.00 Uhr ereignete sich auf der B 58 von Ascheberg in Richtung Drensteinfurt ein Unfall im Begegnungsverkehr mit insgesamt 4 beteiligten Autos. Eine 43-jährige Drensteinfurterin war mit ihrem Auto in Richtung Drensteinfurt unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit zwei Autos, ein drittes wich nach rechts in den Graben aus. In diesem Wagen, gefahren von einem 24-jährigen Lüdinghauser, wurden alle 5 Insassen leicht verletzt. Die Drensteinfurterin selbst und beide Insassen in dem von einer 23-jährigen Aschebergerin zuerst getroffenen Auto wurden ebenfalls leicht verletzt. Der letzte getroffene Wagen wurde von einer 57-Jährigen aus Lippetal gefahren. Sie blieb ebenso wie ihr mitfahrender Ehemann unverletzt. An allen vier Autos entstand teils erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 58 in Richtung Drensteinfurt hinter der Tankstelle bis zur B 54 komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell