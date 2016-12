POL-COE: Olfen, Alfred-Krupp-Straße/ Einbruch in Autohaus

Coesfeld (ots) - Unbekannte warfen in der Zeit von Donnerstag, 29.12.2016, 22 Uhr bis Freitag, 30.12.2016, 9 Uhr mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines Autohauses in der Alfred-Krupp-Straße in Olfen ein. Im Verkaufsraum wurden Schränke und Vitrinen teilweise gewaltsam geöffnet und ein Laptop, diverse Navigationsgeräte und hochwertiges Werkzeug entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

