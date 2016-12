POL-COE: Olfen, Vinnum, Olfener Landweg/ Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots) - Unbekannte drangen nach Einschlagen einer Scheibe am Mittwoch, 28.12.2016 gegen 19.10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Olfener Landweg in Vinnum ein und durchsuchten das Objekt. Zu möglichem Diebesgut konnten noch keine Angaben erfolgen. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell