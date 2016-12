POL-COE: Ascheberg, Herbern, Südstraße/ 2 Autos zerkratzt

Coesfeld (ots) - Auf der Südstraße in Herbern sind zwei Autos an der Beifahrerseite zerkratzt worden: Dienstag, 27.12.2016, 21.30 Uhr bis Mittwoch, 28.12.2016, 18.40 Uhr ein grauer Seat; Donnerstag, 29.12.2016, 11.30 Uhr bis 12.20 Uhr ein schwarzer VW Golf. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

