POL-COE: Senden, B 235, Langeland/ Unfallflucht - Radfahrer leicht verletzt, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Am Montag, 12.12.2016 gegen 07.45 Uhr überquerte ein 33-jähriger Sendener mit seinem Fahrrad die B 235 in Senden im Bereich des Kreisverkehrs Langeland. Ein aus Richtung Bösensell kommendes Auto brachte des Radfahrer zu Fall. Der Sendener zog sich leichte Verletzungen zu. Fahrer und Beifahrer des nicht weiter bekannten Autos sprachen kurz mit dem Geschädigten und fuhren dann weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell