POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Koppelbusch/ Autoreifen beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte beschädigten den vorderen linken Reifen eines am Koppelbusch in Hausdülmen in der Zeit zwischen Mittwoch, 28.12.2016, 12.00 Uhr und Donnerstag, 29.12.2016, 09.00 Uhr abgestellten roten Honda. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell