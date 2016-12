POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Unfallflucht durch Fahrer ohne Führerschein

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 29.12.2016 um 17.25 Uhr fuhr ein 24-jähriger Dülmener mit seinem Audi auf der Münsterstraße in Dülmen auf den vor ihm in Richtung Buldern wartenden Astra eines 51-Jährigen aus Castrop-Rauxel auf. Beide verständigten sich kurz und die Tochter des Astrafahrers machte mit dem Handy Bilder der leichten Schäden und des Audifahrers. Dieser flüchtete jedoch von der Unfallstelle. Am Abend stellte er sich der Polizei. Er hat keinen Führerschein. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Gegen die 75-jährige Halterin des Audi wird wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell