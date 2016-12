POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/ Fahrt unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots) - Mit seinem Corsa war ein 18-jähriger Selmer am Donnerstag, 29.12.2016 um 19.20 Uhr in Lüdinghausen auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Die Polizei stellte bei der Kontrolle des Mannes fest, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. In der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro, 1 Monat Fahrverbot sowie ein Eintrag von 2 Punkten ins Verkehrszentralregister. Zudem droht die Teilnahme an einem kostenpflichtigen Aufbauseminar und die Verlängerung der Probezeit.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell