POL-COE: Coesfeld, Kleine Heide und Hüppelswicker Weg/ Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 29.12.2016 zwischen 13.00 Uhr und 20.50 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentüren zweier Einfamilienhäuser am Hüppelswicker Weg bzw. in der Kleinen Heide in Coesfeld auf und durchsuchten die Häuser. Über eventuelles Diebesgut hatten die Geschädigten noch keinen Überblick. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

