POL-COE: Dülmen, Buldern, Peerkamp/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 29.12.2016 zwischen 19.15 Uhr und 21.15 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Reihenhauses in Buldern auf dem Peerkamp auf. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus und entkamen mit Schmuck und einer Uhr sowie einem Kissenbezug. Mit diesem dürfte vermutlich die Beute verpackt worden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

