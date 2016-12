POL-COE: Senden, Schulze-Bremer-Straße/ Telefonzelle durch Böller beschädigt

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 29.12.2016 gegen 21.45 Uhr zündete eine dunkel gekleidete, männliche Person einen Böller im Münzschacht einer Telefonzelle an der Schulze-Bremer-Straße in Senden. Dabei wurde das Telefon beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

