POL-COE: Coesfeld, Hohe Lucht/ Handtasche von Schulter gezogen

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 29.12.2016 um 22.10 Uhr zog ein unbekannter Radfahrer einer 20-jährigen Dülmenerin in Coesfeld auf der Straße "Hohe Lucht" die Handtasche von der Schulter und flüchtete mit selbiger. Die Geschädigte war mit drei Freundinnen unterwegs, als sich der Täter mit dem Rad von hinten näherte. Dieser wird wie folgt beschrieben: männlich, dunkle Jacke mit Fellkragen und dunklem Kapuzenpulli, unterwegs mit einem ebenfalls dunklem Fahrrad. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell