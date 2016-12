POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße/ Einbruch in Tankstelle

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 30.12.2016 um 03.50 Uhr drangen Unbekannte mit brachialer Gewalt durch das Fenster in eine Tankstelle in Buldern ein und entfernten sich ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

