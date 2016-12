POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Festnahme auf frischer Tat bei Einbruch in Kunsthandlung

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 29.12.2016 um 00.30 Uhr brach ein 33-jähriger Dülmener in eine Kunsthandlung in Dülmen auf der Lüdinghauser Straße ein. Polizisten konnten ihn vor Ort vorläufig festnehmen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte der Polizei zuvor ein Scheibenklirren gemeldet. Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den bereits vorbestraften Mann.

