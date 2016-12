POL-COE: 48249 Dülmen, Alter Münsterweg, Raub auf Sonnenstudio

Coesfeld (ots) - Am 29.12.16, 08:16 Uhr betrat ein bisher unbekannter Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe das Sonnenstudio City of Sun und forderte die Angestellte zur Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Mit der Beute flüchtete der Täter anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ergebnislos. Personenbeschreibung : männlich,35-40 Jahre, normale Statur, bekleidet mit schwarzer Winterjacke mit Kapuze ( an der Kapuze befand sich eine rote Umrandung),schwarzer Schal, dunkle Schuhe. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Dülmen, Tel: 02594-7930, in Verbindung zu setzen.

