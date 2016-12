POL-COE: Ascheberg, Herbern, Südstraße/ Golf durch Kratzer beschädigt

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Dienstag, 27.12.2016, 20 Uhr bis Mittwoch, 28.12.2016, 08.30 Uhr zerkratzten Unbekannte die rechte Fahrzeugseite eines auf der Südstraße in Herbern geparkten, roten Golf. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

