POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Lindenstraße/ Unfallflucht - Bäckereizaun beschädigt

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Dienstag, 27.12.2016, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 28.12.2016, 04.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Terrassenbereich vor einer Bäckerei an der Lindenstraße in Appelhülsen. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

