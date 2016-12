POL-COE: Coesfeld, Bernhard-von-Galen-Straße/ Fahrendes Auto durch Eierwürfe beschädigt

Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 27.12.2016 um 18.30 Uhr bewarfen Unbekannte den VW Golf einer 46-jährigen Rosendahlerin, als diese die Bernhard-von-Galen-Straße in Coesfeld befuhr. Das Auto wurde dabei beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell