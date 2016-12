POL-COE: Nottuln, Heriburgstraße/ Volvo gestohlen

Coesfeld (ots) - Einen Volvo im Wert von etwa 7.000 EUR stahlen Unbekannte am Mittwoch, 28.12.2016 zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr in Nottuln auf der Heriburgstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell