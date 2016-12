POL-COE: Dülmen, Alte Badeanstalt/ Betrunkene rammt Poller

Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 27.12.2016 um 15.55 Uhr stieß eine 53-jährige Dülmenerin auf der Straße "Alte Badeanstalt" in Dülmen mit ihrem Auto gegen einen Betonpoller und flüchtete. Aufmerksame Zeugen notierten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei. Diese stattete der Flüchtigen einen Besuch ab und nahm sie zwecks Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache. Der Schaden am Poller war nur gering (50 EUR).

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell