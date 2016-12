POL-COE: Coesfeld, Schützenwall, Kreishaus II/ Einbruchversuch

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Freitag, 23.12.2016, 17.00 Uhr bis Dienstag, 27.12.2016, 09.00 Uhr versuchten Unbekannte die Kellertüren des Kreishaus II in Coesfeld aufzuhebeln. Die Türen hielten den Bestrebungen stand; es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

