POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Wellstraße/ Wohnwagen beschädigt

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Samstag, 24.12.2016, 23.30 Uhr bis Sonntag, 25.12.2016, 10.15 Uhr beschädigten Unbekannte einen im außerörtlichen Bereich auf einer Wiese an der Wellstraße in Appelhülsen abgestellten Wohnwagen. Ein Fenster wurde aufgehebelt, die Tür beschädigt. Ins Innere gelangte man offensichtlich nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

