POL-COE: Coesfeld, Kuchenstraße/ Einbruch in Schule

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Freitag, 23.12.2016, 13.30 Uhr bis Montag, 26.12.2016, 10.10Uhr brachen Unbekannte in die Liebfrauenschule in Coesfeld ein. Im Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell