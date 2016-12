POL-COE: Billerbeck, Hahnenkamp/ Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots) - Am 2. Weihnachtstag zwischen 13.45 Uhr und 20.50 Uhr drangen Unbekannte durch die Kellertür in ein Einfamilienhaus am Hahnenkamp in Billerbeck ein. Sie hebelten eine verschlossene Innentür auf und durchsuchten das ganze Haus. Mit dem Schmuck der Besitzer flüchteten die Täter durch die Terrassentür. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell