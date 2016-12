POL-COE: Dülmen, Alter Ostdamm/ Auto durch Böller beschädigt

Coesfeld (ots) - Am 2. Weihnachtstag zwischen 22.35 Uhr und 22.50 Uhr warf ein Unbekannter einen Böller durch das auf Kipp gestellte Schiebedach eines am Alten Ostdamm in Dülmen geparkten Audi. Dadurch wurde der Beifahrersitz beschädigt (ca. 1500 EUR). Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

