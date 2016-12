POL-COE: Lüdinghausen, Auf der Geest/ Einbruch in Schule

Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 27.12.2016 um 02.35 Uhr sichtete die Polizei eine verdächtige Person im Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen. Bei der Durchsuchung des Gebäudes einschließlich des Dachbereiches mit Unterstützung der Feuerwehr durch eine Drehleiter konnten die Beamten die Person nicht finden. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

