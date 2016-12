POL-COE: Lüdinghausen, Ostwall, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Coesfeld (ots) - Am 23.12.2016 gegen 15.28 Uhr fuhr ein 17-jähriger Mann aus Nordkirchen ohne im Beitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein einen PKW. An der Kreuzung Ostwall / Wilhelmstraße stellte er zwei im Einsatz befindliche Streifenwagen fest. Um einer möglichen Kontrolle durch diese zu entgehen, versuchte er sich unbemerkt von der Örtlichkeit zu entfernen. Beim Rückwärtsfahren übersah er dabei eine 50-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen und fuhr auf ihren PKW auf. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit. Bei Fahndungsmaßnahmen wurde der 17-jährige aber schließlich angetroffen und auf der Bundesstraße 474, kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße 235, angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem ein unterschlagenes Mobiltelefon aufgefunden. Das Mobiltelefon wurde sichergestellt. Das Fahrzeug wurde am Anhalteort an den Halter ausgehändigt. Strafverfahren gegen den 17-jährigen Fahrer und den Halter des PKW wurden eingeleitet, der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell