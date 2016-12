POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Thüsingstraße, Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots) - Im Zeitraum vom 23.12.2016 (Fr), 17:45 bis 23.12.2016, 19:15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Hauseingangstür auf der rückwärtigen Gebäudeseite eines 1 1/2-geschossigen freistehenden Einfamilienhaus auf und gelangten so in das Wohnhaus. Hier wurde durch den/die Täter sämtliche Wohnräume, die Kellerräume und das entsprechende Mobiliar durchwühlt. Aus einem Schlafzimmer wurde ein Bargeldbetrag sowie diverser Schmuck entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung. Einem Nachbarn der Geschädigten ist im Tagesverlauf ein weißer Renault Kastenwagen aufgefallen,der sich in verdächtiger Weise im Bereich der Tatörtlichkeit aufgehalten hatte. Hinweise auf den PKW oder die möglichen Täter bitte an die Polizei in Lüdinghausen, Telefon 02591-7930.

