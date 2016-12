POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Cappenberger Straße, Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots) - Im Zeitraum vom 23.12.2016 (Fr), 15:25 bis 23.12.2016, 18:30 Uhr kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in der Cappenberger Straße. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zugang in das Tatobjekt. In dem Haus wurden alle Räume betreten, Schränke und Schubladen geöffnet. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung.

