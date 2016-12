POL-COE: Coesfeld, Schüppenstraße, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Coesfeld (ots) - Am 23.12.2016 gegen 23:05 Uhr fuhr eine 21-jährige Coesfelderin von ihrer Wohnanschrift Richtung Bernhard-von-Galen-Straße. Nach wenigen Metern Fahrstrecke bemerkte sie ein "schwammiges" Fahrgefühl und hielt sofort an. Bei der Inaugenscheinnahme ihres Pkw bemerkte sie, dass an ihrem linken vorderen Reifen 4 Radmuttern gelöst wurden. Es waren nur noch 2 Muttern lose auf den Bolzen. 2 Radmuttern lagen an ihrer Wohnanschrift. Die Ermittlungen dauern an. Personen- oder Sachschaden entstand nicht.

