POL-COE: Olfen, Bundesstraße 235, Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss

Coesfeld (ots) - Am 24.12.2016 (Sa), 02:00 Uhr befuhr ein 29 Jähriger Rosendahler mit seinem Pkw die Bundesstraße 235 von Datteln in Richtung Lüdinghausen. In Höhe des Kreisverkehrs B 235/Robert-Bosch-Straße/ Vinnumer Landstraße fuhr er auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs auf und blieb dort liegen. Da bei dem Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest gestellt wurde, führte er nach Belehrung einen Atemalkoholtest durch. Dieser verlief positiv. Dem Beschuldigten wurde auf der Polizeiwache Lüdinghausen eine Blutprobe entnommen. Der Pkw des Beschuldigten wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 3300 Euro.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell