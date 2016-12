POL-COE: Dülmen, Münsterstraße, Trunkenheitsfahrt

Coesfeld (ots) - Am 24.12.2016 (Sa), 03:30 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Dülmen die Auffahrt eines Schnellrestaurants in Dülmen. Ein Zeuge stellte erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest und informierte fernmündlich die Polizei. Ein durchgeführter Alkoholtest durch die überprüfenden Polizeibeamten verlief positiv. Daraufhin wurde die Autofahrerin zwecks Blutprobenentnahme der Polizeiwache Dülmen zugeführt. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt, zudem wurde ihr jegliches Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt.

