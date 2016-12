POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Schoppenbusch, Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots) - Im Zeitraum vom 23.12.2016 (Fr), 17:00 bis 24.12.2016, 08:30 Uhr stieg ein unbekannter Täter in ein leerstehendes Haus ein. Der unbekannte Täter hebelte hierzu ein Wohnzimmerfenster auf. Es entstand geringer Sachschaden. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Zeugenhinweise an die Polizei in Coesfeld, Telefon 02541-140

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell