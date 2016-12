POL-COE: Dülmen, Buschwiesen, Diebstahl aus PKW

Coesfeld (ots) - Im Zeitraum vom 23.12.2016 (Fr), 20:00 bis 24.12.2016, 09:30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter an einem PKW Audi A3, Farbe grau, die Scheibe der Fahrertür ein und entwendete aus dem Fahrzeuginneren ein Lederportemonnaie mit diversen persönlichen Papieren. Hinweise zum Täter sind nicht vorhanden. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen, Telefon 02594-7930. Die Polizei bitte in diesem Zusammenhang darum, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurück zu lassen, um keinen Tatanreiz zu schaffen.

