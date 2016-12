POL-COE: Ascheberg, Herbern, Forsthövel-Münsterstraße, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots) - Am 24.12.2016 (Sa), 14:42 Uhr befuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Bergkamen die Bundesstraße 54 in Richtung Münster. In Höhe der Unfallstelle kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den begleitenden Grünstreifen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen blieb. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Er konnte sich aber nicht eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Die unterstützende Feuerwehr musste im Rahmen der Bergung einen Teil einer angrenzenden Hecke entfernen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell