POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Ahornweg/ Geldkassette gestohlen

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 23.12.2016 um 07.55 Uhr stahlen Unbekannte in einem unbeobachteten Augenblick eine Geldkassette vom Lkw eines Lieferanten an einem Supermarkt am Ahornweg in Nottuln-Appelhülsen. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

