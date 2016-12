POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Handtasche mit Handy unterschlagen

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 21.12.16 um 21.10 Uhr ließ eine Kundin ihre Handtasche mitsamt Handy im Einkaufswagen eines Supermarktes an der Dülmener Straße in Coesfeld liegen. Auf dem Nachhauseweg bemerkte sie ihr Missgeschick. Bei der Rückkehr um 21.30 Uhr waren weder Handtasche noch Handy im Einkaufswagen. Auch im Markt wurde nichts abgegeben. Der ideelle Wert für die Geschädigte ist sehr hoch. Entsprechend erfreulich wäre eine positive Botschaft für sie zu Weihnachten. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Wertgegenstände auch während des Einkaufs nicht unbeaufsichtigt zu lassen und möglichst dicht am Körper zu tragen.

