POL-COE: 59348 Lüdinghausen, Seppenrade, Emkum, Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots) - In der Zeit vom 22.12.2016, 18:00 Uhr - 19:00 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter die Terrassentür an einem Einfamilienhaus ein. Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht. Bei der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen, Tel.: 02591-7930, entgegen.

