POL-COE: Ascheberg, Davensberg/ Polizei sucht Fahrradbesitzerin

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 16.12.2016 wurde in Ascheberg an der B58 ein nordafrikanischer Flüchtling angehalten und kontrolliert, der das auf dem Foto dargestellte Damenfahrrad Marke Carver, verschlossen über der Schulter trug. Es liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Fahrrad um Diebesgut handelt. Der Tatort ist im Bereich Ascheberg oder Umgebung zu vermuten. Bisher liegt bei der Polizei noch keine entsprechende Diebstahlsanzeige vor.

Wo ist dieses Fahrrad bekannt? Wem wurde dieses Fahrrad am 16.12.2016 entwendet?

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Ursprungsmeldung: Auftrag Nr. 2828575

Freigegeben am 16.12.2016, 10.28 Uhr

ots-polizei Polizei Coesfeld

Ascheberg, Lüdinghauser Straße/ Mutmaßlicher Fahrraddieb bespuckt Polizisten

16.12.2016, 10:28 Uhr

Coesfeld - Am Freitag, 16.12.16 um 02.25 Uhr sahen zwei Polizisten einen Nordafrikaner, der ein verschlossenes Fahrrad auf dem Rücken trug und entlang der B 58 von Ascheberg in Richtung Lüdinghausen ging. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Rad nicht dem Mann gehörte. Zudem gab es widersprüchliche Angaben über seinen Aufenthaltsstatus. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die vorläufige Festnahme an. Bei der Fahrt zum Polizeigewahrsam versuchte der alkoholisierte Beschuldigte, einen Polizisten zu schlagen und bespuckte beide Beamte. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass es sich um einen in Gelsenkirchen wohnenden Nordafrikaner handelt, der einen zweiten Asylantrag in den Niederlanden gestellt hat. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls, Widerstand gegen Vollzugsbeamte, Beleidigung und Verstoß gegen ausländerrechtlichen Bestimmungen durch seinen zweiten Asylantrag in den Niederlanden. Die Polizei sucht derweil die Besitzerin des sichergestellten Damenrades, welches der Beschuldigte am Bahnhof in Ascheberg gestohlen haben will.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell