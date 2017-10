POL-LG: ++ Senior fährt in Gegenverkehr ++ mit Traktor kollidiert ++ mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen ++ 100.000 Euro Sachschaden ++ Bundesstraße 216 voll gesperrt ++

4 weitere Medieninhalte

Lüneburg (ots) - ++ Senior fährt in Gegenverkehr ++ mit Traktor kollidiert ++ mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen ++ 100.000 Euro Sachschaden ++ Bundesstraße 216 voll gesperrt ++

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Dahlenburg

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt es aktuell auf der Bundesstraße 216 zwischen Dahlenburg und Oldendorf/Göhrde nach einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einen Traktor in den Nachmittagsstunden des 10.10.17. Nach derzeitigen Ermittlungen war der 77 Jahre alte Fahrer eines Pkw Volvo aus Hamburg gegen 14:30 Uhr in Höhe der Abzweigung Mücklingen in den Gegenverkehr gefahren und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Traktor Fendt (mit einem Anhänger - Ladung geringe Menge Kartoffeln). Durch den Aufprall wurde das linke Rad des Traktors abgerissen, so dass dieser umstürzte. Ein folgende Klein-Pkw fuhr ebenfalls leicht in den Traktor. Der 77 Jahre alter Fahrer des Volvo wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Er gilt als schwerverletzt, kam jedoch nicht schwerstverletzt. Der Traktorfahrer erlitt leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei aktuell mit gut 100.000 Euro. Die Bundesstraße 216 wurde für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Sperrungen dauern auch nach Bergung der Unfallfahrzeuge aktuell an, dann in der Folge auch das Erdreich mit ausgelaufenen Kraftstoff im Seitenraum ausgekoffert wird.

